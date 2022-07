Classifica Radio EarOne settimana 30: continua il dominio de “La dolce vita” e di “Giovani Wannabe”

Classifica radio EarOne settimana 30 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Settimana di calma per quel che riguarda il podio radiofonico con La dolce vita al primo posto per la sesta settimana, la quinta consecutiva. Una ragazza di Malika Ayane è il brano che scala più posizioni… ben quindici.

Andiamo subito a scoprire la Top 20 nel dettaglio…

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 30

Entra in Top 20 Late Night Talking di Harry Styles (+1), perde posizioni e scende alla #19 2Step di Ed Sheeran Feat. Ultimo (-3) e alla #18 sale Supermodel dei Måneskin (+1).

Perdono posizioni Blanco con Nostalgia (alla #17, -2), No Stress di Marco Mengoni (-4) e, alla #15, Camera 209 di Alessandra Amoroso (-2). Sale invece fino alla #14 Hula-Hoop di Carl Brave e Noemi (+4).

Dirigendoci verso la Top 10 troviamo alla #13 Stelle di Fabri Fibra con Maurizio Carucci (-3), alla #12 About Damn Time di Lizzo (-5) e Pare di Ghali Feat. Madame (+3) alla #11.

Segue un trittico internazionale… grande balzo in avanti fino alla #10 per Sharks degli Imagine Dragons (+7), alla #9 Break My Soul di Beyoncé (+2) e alla #8 Superstar di Darin (+1).

Posizione numero #7 per Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis (-2), stabile alla #6 Tropicana dei Boomdabash Feat. Annalisa (=), in salita alla #5 Sensibile All’Estate di Jovanotti (+3) e, alla #4, perde il podio dopo solo una settimana, Tribale di Elodie (-1).

Sul podio ci sale invece Don’T You Worry dei Black Eyed Peas Feat. Shakira & David Guetta (+1) mentre rimangono stabili alla #2 i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe (=) e in vetta La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei (=).

