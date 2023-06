Classifica Radio EarOne settimana 22: Blanco e Mina di nuovo in testa. Marco Mengoni ed Elodie sono la più alta nuova entrata

Classifica radio EarOne settimana 22 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Con l’arrivo delle prime hit estive Mon amour di Annalisa perde il primo posto e scivola addirittura fuori dalla Top 10. E mentre Italodisco dei The Kolors sale sul podio non è una delle nuove entrate estive che si candidano a tormentoni della bella stagione, come Pazza musica di Mengoni ed Elodie (più alta nuova entrata ad un passo dal podio) o Disco paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31, a conquistare la vetta… no, sono Mina e Blanco a riprendersela.

Da notare che, dopo più di tre mesi in Top 50, il nuovo singolo di Laura Pausini sta per abbandonare la chart ma nuova musica per la cantante è in arrivo.

