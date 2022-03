Classifica Radio EarOne settimana 10: La Rappresentante di lista si prende il primo posto. Cremonini sale sul podio

Classifica radio EarOne settimana 10 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Settimana di cambiamenti al vertice per quel che riguarda la classifica dei passaggi radio. La rappresentante di lista balza al primo posto mentre la più alta nuova entrata della settimana è quella formata dalla coppia Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi.

Andiamo subito a scoprire subito la Top 20.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 10

Nuova entrata alla posizione numero #20. Si tratta di Una cosa più grande ERMAL META feat. Giuliano Sangiorgi (NEW), scende alla #19 La Primavera di JOVANOTTI (-4), alla #18 Farfalle di SANGIOVANNI (-2) mentre rimane stabile alla #17 let you di IANN DIOR (=).

In discesa alla #16 Oh My God di ADELE (-4), alla #15 Tutte le notti di TOMMASO PARADISO (+4), alla #14 Clap Your Hands di KUNGS (+4), alla #13 crolla abcdefu di GAYLE (-8), posizione numero #12 per INSUPERABILE di RKOMI (+2) e alla #11 sale Sacrifice di THE WEEKND (+2).

Entriamo nella Top 10 dove troviamo stabile alla #10 DOMENICA di ACHILLE LAURO (=), salgono alla #9 con In The Dark di PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS (+2), scende alla #8 O forse sei tu di ELISA (-4) e sale alla #7 Can’t Stay Away di DARIN (-1).

In continua salita Irama con Ovunque sarai che questa settimana troviamo alla #6 (+1), alla #5 riprende quota Mi Fiderò MARCO MENGONI di feat. Madame (+4) e alla #4, in discesa, Dove si balla di DARGEN D’AMICO (-1). Cambiamenti sul podio con l’ingresso alla #3 de La ragazza del futuro di CESARE CREMONINI (+5), la discesa alla #2 di Brividi di MAHMOOD & BLANCO (-1) e la conquista della prima posizione da parte de La Rappresentante di lista di Ciao ciao (+1).