Hit Parade, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 49: Pinguini Tattici Nucleari, baluardo del pop in una classifica rap

Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade ci accompagnano in questo approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Partiamo dai singoli dove tornano alla #1 Bizarrap e Quevedo con la loro QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52: in totale sono da sette settimane consecutive sul podio. Scende alla #3 Shiva (-2) con Alleluia feat Sfera Ebbasta: sono stati rispettivamente quattro e quindici settimane non consecutive sul podio della classifica singoli.

Questa è però la settimana dei Pinguini Tattici Nucleari: riposizionano Ricordi alla #2 (+3) e si portano a ventitré settimane sul podio, grazie all’uscita del loro nuovo album Fake News che riesce a far entrare in classifica undici tracce su tredici. Un risultato che sembra ormai quasi impossibile per un nome che non appartiene alla sfera trap o urban.

Sempre in top 10, alla #7, torna invece Pastello Bianco: in salita di 23 posizioni grazie al rilascio della versione acustica in esclusiva per Amazon Music, versione che ha già raggiunto la top 20 della piattaforma. Tra gli album, il loro Fake News debutta alla #1, prima volta per la band: Ahia! aveva debuttato alla #5 e solo nelle successive settimane aveva raggiunto il peak alla #2.

Amazon Music sottolinea la sua rilevanza anche nell’invasione delle canzoni natalizie: emblematico anche quest’anno il caso di Gaia che rientra alla #71 con la sua versione di What Christmas Means To Me. Il singolo quest’anno non è più un’esclusiva Amazon ma non sta macinando streams sulle altre piattaforme, tuttavia riesce a entrare in top 100 FIMI.

Più trasversale, invece, il classico All I Want For Christmas Is You, in salita di 31 posizioni alla #4. Mariah Carey torna quindi in top 10 singoli ed è la seconda donna questa settimana, insieme all’ormai immancabile Rosa Linn, stabile alla #8 con la sua SNAP. L’ultima top 10 con due donne è stata ormai dieci settimane fa.

Molto forte il debutto di Tedua con Shune e la loro Lo-Fi for U che entra direttamente alla #15 questa settimana con soli due giorni di rilevazione.

Tra i debutti, da segnalare due nuove tracce di Sick Luke, reduce dalla riedizione di X2 e Bloody Mary di Lady Gaga, che entra alla #87. Come già successo quest’anno, è la sinergia tra TikTok e Netflix il motore che riporta (o fa debuttare) vecchie tracce in classifica.

Una fancam della coreografia di Mercoledì Addams, protagonista dell’omonima serie tv, ha reso virale questo brano del 2011 che già la scorsa settimana si era affacciato in top 100 Spotify. Proprio per lo stesso principio, rientra anche Born This Way, album in cui è inclusa Bloody Mary, alla #95.

Tra i peak dei singoli sono da segnalare Abissale di Tananai, in salita di tre posizioni alla #14 e A L I di Irama, in salita di 17 posizioni alla #36.

Passiamo agli album e anche qui c’è aria di Natale grazie a Mariah Carey e il suo Merry Christmas alla #20 (+30 posizioni in una settimana) e al ritorno di Michael Bublé in top 10 alla #8 (+14). +55 posizioni invece per X2 Deluxe, alla #6 grazie alla riedizione uscita questa settimana.

E, se è da menzionare l’anniversario in classifica Gvesvs di Gué, oggi alla #75 (+2), questa settimana è assolutamente da segnalare la tenuta di Francesco Guccini in top 5, alla #4 (+1).

Non solo, questa settimana proprio Canzoni da intorto viene certificato disco d’oro per aver venduto più di 25.000 copie: un risultato enorme se consideriamo che si tratta di sole copie fisiche e in meno di un mese dal suo rilascio. Pochissimi al giorno d’oggi coloro che riescono a raggiungere risultati simili in tre settimane, ancora di meno i nomi di chi può farlo con sole copie fisiche. Vedi Tiziano Ferro che raggiunge lo stesso risultato ma con anche lo streaming (compreso il super duetto con thasup).