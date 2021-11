In Copertina

Classifiche di vendita FIMI album e vinili settimana 45: Rocco Hunt primo negli album, Loredana Bertè in vetta nei 33 giri

Sono tre le new entry italiane in Top 10 questa settimana nella classifica degli album.

Classifica di vendita FIMI singoli settimana 45: Salmo ancora primo... ottimo esordio per Coez

Dopo solo una settimana scendo i nuovi singoli di Marco Mengoni e Ghali.

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita Venerdi 12 Novembre: Sangiovanni e Madame, Blanco, Noemi, Gazzelle...

Come tutti i venerdì il nostro critico musicale, Fabio Fiume, recensisce per noi le uscite della settimana.

Classifica radio Earone settimana 45: Elodie a un passo dalla vetta. Mecna & CoCo entrano in Top 10

Coez debutta alla #13 ed è la più alta new entry della settimana.

X Factor Live terza puntata: due eliminazioni, gIANMARIA sta benissimo, attenti a Baltimora

X Factor Live terza puntata. Siamo giunti al terzo appuntamento dello show e già ci sono dei meccanismi poco chiari da evidenziare. Ieri in un comunicato.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 12 novembre

Radio date 12 novembre. Questa settimana, nel radio date arrivano i nuovi singoli di Alessandra Amoroso, Blanco, Noemi, Modà e tanti altri. Siete pronti a scoprirli tutti.

Sangiovanni e Madame finalmente insieme nel singolo "Perso nel buio"

I due amici, conosciutisi due anni fa nello studio di Bias, duettano per la prima volta.

Francesco Gabbani: il suo nuovo singolo, "Spazio tempo", sarà la sigla della fiction Rai "Un professore"

La canzone arriva dopo il buon riscontro radiofonico ottenuto con "La rete".

Area Sanremo 2021: ecco l’elenco dei finalisti scelti dalla Commissione artistica

Area Sanremo 2021 finalisti. Ci siamo, dopo tre settimane di audizioni sono stati scelti gli artisti che proseguono il proprio percorso nel Contest Musicale. In un.

Quali sono i dischi italiani del mese di novembre 2021? da Fedez a Il Volo ecco le principali uscite

In arrivo questo mese anche progetti celebrativi per Tiziano Ferro e Caterina Caselli .

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2021 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grande attesa per il ritorno di Laura Pausini, dei Maneskin e il debutto di Tommaso Paradiso. Cosa ci aspetta nel 2021 discografico?.

Video intervista ai Modà: Kekko e Diego ci raccontano "Buona fortuna - Parte prima"

Un progetto composto da sei canzoni che far sì' che ognuna di esse possa avere il proprio spazio e arrivare alle persone.

Intervista a Saverio Grandi: "Credo ancora che la musica possa far riflettere, se offre qualche contenuto e non diventa solo puro intrattenimento"

Saverio Grandi si racconta: "Sarebbe bellissimo potere collaborare con Francesco De Gregori, ma è un sogno che credo resterà tale. Tra i nuovi mi piace Salmo, è molto forte, in ogni senso.".

Intervista a Cortese: "Si cresce e si cambia sempre in un percorso artistico come nella vita"

Cortese ha lanciato il nuovo album "Amore e Gloria" anticipato dal singolo "Gladiatori".

Rocco Hunt video intervista: "La mia opera d'arte è una Rivoluzione"

Abbiamo chiacchierato con Rocco Hunt del suo nuovo progetto discografico in cui esprime se stesso in 15 tracce inedite.

Intervista a Nuvolari: il disco d'esordio "Lentamente" parla d'amore e....

Il cantautore pubblica il suo disco d'esordio ed è già pronto a presentarlo dal vivo .

Sanremo giovani: lettera aperta a Amadeus... gli emergenti temono il televoto

Mancano ancora due mesi alla serata finale di Sanremo giovani 2021 ma il sottoscritto preferisce portarsi avanti e scrivere una lettera al Direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus. Chi ci legge sa che il presentatore mi sta simpatico, almeno in relazione al Festival. Più che starmi simpatico provo ammirazione per il lavoro fatto in questi...

Vasco Rossi: guida all'ascolto del nuovo album, "Siamo qui"

Le dieci canzoni della tracklsit dell'album raccontate dai produttori: Celso Valli e Vince Pastanò.

Sei tracce con diversi ospiti per "Domani" il nuovo EP di Ensi prodotta da Crookers

Ospiti nelle sei tracce del progetto Silent Bob, Nex Cassel, Louis Dee e Nerone.

Nazionale Italiana Cantanti scende in campo a Rozzano insieme a Progetto Arca

"Un goal per Rozzano" è il gesto della Nazionale Italiana Cantanti e Progetto Arca per la tutela dei più deboli, dei dimenticati, degli esclusi.

"Tassisti di notte" è l'ultimo brano che anticipa il primo disco di Mobrici

Venerdì 19 novembre esce "Anche le scimmie cadono dagli alberi".

"Finché non mi seppelliscono" è la promessa di amore eterno di Blanco

Dopo la toccante ballad che dà il titolo al suo primo disco, il cantautore lancia un nuovo brano up tempo.

Mentre spopola "Kumite" Salmo lancia il videoclip di "Aldo Ritmo" con ambientazioni e protagonisti progettati grazie alla tecnologia 3D

Il video è stato prodotto da LEBONSKI 360 e co-prodotto da REEF Studios con la regia di Andrea Folino.

Giorgio Poi pronto a lanciare l'album "Gommapiuma". Annunciati anche due live nel 2022

Il cantautore presenterà il nuovo disco con due concerti a febbraio 2022.

X Factor 2021: la classifica degli inediti a 2 settimane dall'uscita: gIANMARIA sempre in testa

Solo uno dei 12 inediti al momento è riuscito ad entrare nella Top 100 singoli FIMI/GfK.

Laila Al Habash: fuori l'album d'esordio "Mystic Motel". Nelle 12 tracce anche un duetto con Coez

Il 5 novembre è uscito il suo primo album in studio, "Mystic Motel". 12 pezzi tutti diversi tra loro, come 12 stanze in un vecchio motel magico.

Gazzelle, ospite di X Factor, lancia il singolo inedito "Fottuto canzone"

In attesa del ritorno live nei palasport previsto per gennaio 2022, nuova musica per il cantautore.

X FACTOR 2021: assegnazioni e ospiti della terza puntata dei live con ben due eliminazioni

L'unico giudice a puntate sulla musica italiana nella terza puntata è Emma.

I Lost mettono un nuovo vestito sonoro a una hit generazionale... "Con un deca" degli 883

Il brano uscì nel 1992 ed era contenuto nell'album d'esordio del progetto di Max Pezzali, "Hanno ucciso l'Uomo Ragno.

Amici 21: a poco più di un giorno dall'uscita Luigi è in testa negli ascolti dei nuovi inediti

Lunedì 8 ottobre sono usciti 10 nuovi inediti dei ragazzi del programma.

Follia rosa per "Gangsta love", primo brano in coppia di Rose Villain e Rosa Chemical

Il brano uscirà per Columbia Records venerdì 12 ottobre.

