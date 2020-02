Classifiche di vendita FIMI. Nel pieno della settimana del Festival di Sanremo ecco le nuove classifiche FIMI/GfK con la sorpresa Elodie che con il solo consumo in digitale(download e streaming) entra con il suo This is Elodie in Top 10 (qui la nostra recensione).

Iniziamo subito…

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Posizione numero #20 per Mina Fossati (-15), alla #19 Machete Mixtape 4 (-3), scende alla #18 Peter Pan di Ultimo (-1), alla #17 il nuovo disco di Lewis Capaldi (+1) e alla #16 Billie Eilish (-4).

In discesa alla #15 Post Punk di Gazzelle (-2), alla #14 Lazza con Re Mida (Aurum) che perde tre posizioni (-3), alla #13 Playlist live di Salmo che esce dalla Top 10 (-4), alla #12 una nuova entrata, Walls di Louis Tomlinson e alla #11 Rocco Hunt (-5).

Entriamo nella Top 10 con Accetto miracoli di Tiziano Ferro (=), alla #9 scendono gli FSK Satellite (-4), alla #8 Colpa delle favole di Ultimo (=), alla #7 entra Elodie con This is Elodie, alla #6 Eminem che guadagna una posizione (+1), alla #5 Brunori Sas con Cip! (-1) e alla #4 Persona di Marracash (-1).

Sul podio alla terza posizione tha Supreme (-1), entra prepotentemente Shiva con Routine e alla #1 si conferma ReAle di J-Ax.

