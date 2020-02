Nuovo appuntamento con le classifiche di vendita FIMI. Settimana in cui, un po’ a sorpresa, il disco dei Me contro te, ferma l’ingresso in classifica dei dischi Sanremesi di Francesco Gabbani, Elettra Lamborghini e Diodato.

Andiamo subito a scoprire le nuove classifiche FIMI.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Questa settimana entra alla #20 The slow rush di Tame Impala. Alla #19 scende Cip! di Brunori Sas (-5), alla #18 riprende una posizione Libertà di Rocco Hunt (+1), alla #17 in calo Atto zero di Anastasio (-7) e alla #16 Colpa delle favole di Ultimo (-1).

Scende alla #15 Routine di Shiva (-3), alla #14 Magmemoria MMXX di Levante (-9), alla #13 Masini +1 30th Anniversary di Marco Masini (-9), alla #12 Accetto miracoli di Tiziano Ferro (-1) e alla #11 This is Elodie di Elodie (-5).

Entriamo nella Top 10 dove troviamo ReAle di J-Ax alla #10 (-7), tha Supreme alla #9 (-1), Persona di Marracash alla #8 (+1) e, nuova entrata, Changes di Justin Bieber alla #7.

Scendono alla #6 i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall’Hype Ringo Starr (-4), alla #5, anch’essa in discesa, la Compilation del Festival di Sanremo (-4) e alla #4 il debutto, ad un passo dal podio, del vincitore di Sanremo 2020. Diodato con Che vita meravigliosa occupa la #4.

Podio tutto nuovo con la nuova versione del disco di Elettra Lamborghini, Twerking Queen (El Resto is nada) alla #3 (+10), Viceversa di Francesco Gabbani che debutta alla #2 ed infine alla #1 gli idoli dei bambini, i Me contro te con Il fantadisco dei Me contro Te.

Situazione album Sanremo 2020.

Andiamo a vedere la situazione degli album legati al Festival al di là degli 8 al momento presenti in Top 20.

Debutta alla #23 Nigio, nuovo disco di Enrico Nigiotti. Il sole ad est Sanremo Edition di Alberto Urso scende alla #25 (-4). Perde 10 posizioni Cristian Bugatti di Bugo che troviamo alla #38 (-10).

Fuori dalla Top 50 troviamo Ho un piano di Raphael Gualazzi alla #52 (-18), Strike di Leo Gassmann alla #54 (-18), Voglio essere tua Sanremo Edition di Giordana Angi alla #61 (-43), Figli delle favole di Matteo Faustini alla #67 (+34), Tsunami (Forse vi ricorderete di noi per canzoni come) degli Eugenio in Via di Gioia alla #77 (-44) e Grandissimo New Edition di Irene Grandi che debutta solo alla #84 confermando l’insuccesso di un disco che non è mai decollato nemmeno nella versione pre-Sanremo.

