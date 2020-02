Classifiche di vendita FIMI, le prime dopo la settimana del Festival di Sanremo 2020. E per ora le vendite premiano i Pinguini Tattici Nucleari e Marco Masini anche se, va detto, molti degli album (tra cui Diodato e Francesco Gabbani), usciranno solo la prossima settimana.

In tutto questo J-Ax resiste indenne all’invasione del Festival. Andiamo subito a scoprire la classifica dei dischi più venduti.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #20 Music to be murdered by di Eminem (-14). Alla #19 Libertà di Rocco Hunt (-8), alla #18 entra in classifica la Sanremo Edition di Voglio essere tua di Giordana Angi e alla #17 scende l’album di FSK Satellite (-12).

Riprende una posizione il nuovo album di Lewis Capaldi che questa settimana troviamo alla #16 (+1), alla #15 scende Colpa delle favole di Ultimo (-7), alla #14 Cip! di Brunori Sas (-9) e alla #13 rientra in classifica Elettra Lamborghini grazie alla nuova versione, post Sanremo, di Twerking Queen.

Scende alla #12 Routine di Shiva (-10), alla #11 Accetto miracoli di Tiziano Ferro (-1) e alla #10 entra il primo album di Anastasio, Atto zero.

Debutta alla #9 Father of all… dei Green Day, alla #8 scende tha Supreme (-5), alla #7 Persona di Marracash (-3), alla #6 guadagna una posizione This is Elodie di Elodie (+1), alla #5 rientra, con la versione Sanremese dell’album, Magmamemoria di Levante. Posizione numero #4 per Masini +1 30th Anniversary, il best of di Marco Masini.

Sul podio troviamo alla #3 Reale di J-Ax che resiste a tutte le nuove entrare Sanremesi (-2) ad eccezione dei Pinguini Tattici Nucleari che risalgono fino alla #2 con la nuova versione del loro album, Fuori dall’Hype Ringo Starr (+42).

In prima posizione la compilation del Festival di Sanremo 2020.

Situazione album Sanremo 2020.

Andiamo a vedere come si stanno comportando, al debutto, gli altri album del Festival di Sanremo.

Alla #21 Il Sole ad est Sanremo Edition di Alberto Urso. Alla #28 Cristian Bugatti di Bugo, alla #33 risale (è uscito il 31 gennaio) Tsunami (forse vi ricorderete di noi per canzoni come) degli Eugenio in Via di Gioia (+43), alla #34 debutta Ho un piano di Raphael Gualazzi, alla #36 il vincitore delle Nuove proposte, Leo Gassmann, con Strike. Infine, alla #93, Figli delle favole di Matteo Faustini.

Da notare che, in attesa che esca il nuovo album il 28 febbraio (vedi qui) il precedente album di Fasma, Moriresti per vivere con me? rientra alla #60.

