Le ultime classifiche di vendita Fimi pubblicate nel 2020 premiano Ligabue tra gli album, Mariah Carey tra i singoli e Lucio Dalla tra i vinili.

Il Liga per la terza settimana consecutiva si piazza al primo posto della chart riservata agli album con 7 tenendo a bada Sfera Ebbasta che risale di una posizione.

Il Natale riporta in testa All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey che guida la classifica dei singoli scalzando Sfera Ebbasta e J Balvin.

Tra i vinili Lucio Dalla balza in vetta con la Legacy Edition dello storico album che nel 2020 ha compiuto 40 anni.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo, come di consueto, dalla chart riservata agli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Entra alla #10 McCartney III, l’album di Paul McCartney composto durante la quarantena della scorsa primavera. Risale, invece, alla #9 Power Up degli AC/DC (+1).

Balzo di 5 posizioni per Letter To You di Bruce Springsteen (+5) oggi alla #8, mentre alla #7 fa un piccolo passo indietro D.O.C. Deluxe di Zucchero (-1). L’artista partigiano reggiano ha recentemente pubblicato una nuova personale versione di Astro del Ciel (Silent Night).

Giù alla #6 Ahia!, l’Ep dei Pinguini Tattici Nucleari. In questo strano 2020 la band bergamasca ha trovato la meritata consacrazione e il prossimo anno potrà finalmente tornare dal vivo con il tour nei palazzetti.

Risale alla #5 Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri (+2)., così come alla #4 Christmas di Michael Bublè (+5).

Sul podio alla #3 Claudio Baglioni con In Questa Storia che è la Mia (-2) e alla #2 Famoso di Sfera Ebbasta (+1).

Stabile in vetta Ligabue con 7 (=).

11 – Zerosettanta Vol 1 – Renato Zero

12 – Believe – Andrea Bocelli

13 – Orione (Italian Songbook) – Mina

14 – Bv3 – Bloody Vinyl

15 – Cassiopea (Italian Songbook) – Mina

16 – Fine Line – Harry Styles

17 – Contatto – Negramaro

18 – Zerosettanta – Vol 2 – Renato Zero

19 – Cuore Nero – Blind

20 – Merry Christmas – Mariah Carey

Tra gli altri da segnalare l’ingresso dell’Ep di Casadilego alla #75, risultato un po’ inferiore rispetto alle attese.

Entra alla #82 il vynil box set di Zerosettanta di Renato Zero.

Gli unici album natalizi italiani nella chart sono Laura Xmas di Laura Pausini alla #76 e Buon Natale de Il Volo alla #86.

