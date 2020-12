Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano Ligabue tra gli album Sfera Ebbasta e J Balvin tra i singoli e i Pinguini Tattici Nucleari tra i vinili.

Nella chart dedicata agli album il podio è il medesimo di 7 giorni fa con Ligabue che guida davanti a Claudio Baglioni e a Sfera Ebbasta.

Tra i singoli perde la vetta Mariah Carey che questa settimana lascia il primo posto a Baby di Sfera Ebbasta e J Balvin.

Ahia!, l’Ep dei Pinguini Tattici Nucleari uscito il 4 dicembre, fa il suo esordio in vetta alla classifica riservata ai vinili.

Timido ingresso per DOC Deluxe Edition di Zucchero che si ferma alla #6 tra gli album e alla #2 tra i vinili.

Don’t Worry Best of Boomdabash entra solamente alla #38. Delusione, però, mitigata dal fatto che il singolo della band salentina è ora in testa alla classifica radio Earone.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo, come di consueto, dalla chart riservata agli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Risale alla #10 Power Up degli AC/DC (+1), mentre alla #9 scende Christmas di Michael Bublè (-3). Alla #8 guadagna 4 posizioni Zerosettanta – Volume 2 di Renato Zero (+4).

Risale alla #7 Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri di Tiziano Ferro (+2), mentre alla #6 entra DOC Deluxe Edition di Zucchero.

Scende alla #5 Zerosettanta – Volume 1 di Renato Zero (-1), mentre alla #4 guadagna una posizione Ahia!, il nuovo Ep dei Pinguini Tattici Nucleari (+1).

Sul podio stabile alla #3 Famoso di Sfera Ebbasta (=), alla #2 In Questa Storia che è la Mia di Claudio Baglioni (=) e in vetta 7 di Ligabue (=).

11 – Zerosettanta – Volume 3 – Renato Zero

12 – Believe – Andrea Bocelli

13 – Letter To You – Bruce Springsteen

14 – Contatto – Negramaro

15 – Orione (Italian Songbook) – Mina

16 – BV3 – Bloody Vinyl

17 – Fine Line – Harry Styles

18 – QVC9 – Quello Che Vi Consiglio 9 – Gemitaiz

19 – Cassiopea (Italian Songbook) – Mina

20 – Be – BTS

Tra gli altri da segnalare il crollo verticale di 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band (-29), oggi alla #42.

Clicca su Continua per scoprire la chart riservata ai singoli.