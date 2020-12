Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano Ligabue, che con 7 balza in testa. Il rocker di Correggio vince la sfida contro Claudio Baglioni il cui ingresso si ferma alla #2 e con Sfera Ebbasta che dopo il platino scende alla #3.

Tra i singoli a sorpresa e a due settimane da Natale irrompe in vetta il classico All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey.

Tra i vinili, invece, la vetta è per In Questa Storia Che E’ La Mia di Claudio Baglioni.

Nelle tre classifiche si sente l’imminente arrivo del Natale. Sono, infatti, diversi album e singoli natalizi, proposti da diversi artisti.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo, come di consueto, dalla chart riservata agli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Entra alla #10 Mood di Nayt, mentre alla #9 e alla #8 scendono Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri di Tiziano Ferro (-4) e Zerosettanta Vol. 2 di Renato Zero (-2), fresco di disco d’oro.

Risale alla #7 QVC9 – Quello Che Vi Consiglio, il mixtape di Gemitaiz (+10), così come Christmas di Michael Bublè (+2), l’album natalizio più amato degli anni 2000.

Entra alla #5 Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari, mentre alla #4 scende Zerosettanta Vol. 1 di Renato Zero (-2).

Sul podio scende alla #3 Famoso di Sfera Ebbasta, mentre alla #2 entra In Questa Storia che è la mia di Claudio Baglioni.

Ligabue in vetta con 7.

11 – Power Up – Ac/Dc

12 – Zerosettanta – Volume 2 – Renato Zero

13 – 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band – Achille

14 – Letter To You – Bruce Springsteen

15 – Wonder – Shawn Mendes

16 – Be – Bts

17 – Bv3 – Bloody Vinyl

18 – What Are You Afraid Of? – Melancholia

19 – Orione (Italian Songbook) – Mina

20 – Cassiopea (Italian Songbook) – Mina

Tra gli altri da segnalare Stella del Sud di Peppe Soks, che entra alla #49 e alla #63 la raccolta Zecchino D’oro 63^ Edizione.

