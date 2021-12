Classifiche di vendita FIMI album e vinili settimana 49: Marracash torna primo e ferma Marco Mengoni e Coez

Classifiche vendita FIMI album e vinili settimana 49.

Il King of Rap, Marracash, stupisce tutti e, non solo detronizza Fedez ma ferma anche l’ingresso in classifica dei nuovi album di Marco Mengoni e Coez che riescono comunque a debuttare sul podio. Tra l’altro Marra ha lanciato la scorsa settimana il vinile del suo ultimo album, entrato subito al primo posto anche tra i 33 giri.

Tra i nuovi ingressi debutto tiepido per Giorgio Poi e Valerio Mazzei mentre rientra in Top 50 per Alma di Gaia.

