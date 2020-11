Classifiche di Vendita FIMI Settimana #48: Sfera Ebbasta... pigliatutto!

Le classifiche di vendita Fimi hanno un unico dominatore: Sfera Ebbasta.

Famoso debutta al primo posto delle charts riservate ad album e vinili, mentre tra i singoli 13 brani occupano le prime 13 posizioni. Un risultato davvero straordinario.

Crollano i Negramaro che questa settimana occupano la #10, non riscattando la delusione per non essere entrati in testa la scorsa settimana.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi nel dettaglio partendo come di consueto dalla chart degli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #10 Contatto dei Negramaro (-8), mentre alla #9 riguadagna una posizione X Factor Mixtape 2020 (-1). Entra alla #8 Delicate Sound Of Thunder dei Pink Floyd.

Risale alla #7 Zerosettanta Vol. 2 (+2), mentre alla #6 fa il suo ingresso la raccolta dei Pooh Le Canzoni della Nostra Storia.

Scende alla #5 Tiziano Ferro con Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri (-2) e alla #4 entra la raccolta di Fabrizio Moro Canzoni d’Amore nascoste.

Sul podio alla #3 Power Up degli AC/DC (-2) e alla #2 Be dei BTS.

In testa Famoso di Sfera Ebbasta. Nelle prossime settimane usciranno album importanti come il nuovo di Claudio Baglioni e Ligabue. Ce la farà Sfera Ebbasta a resistere?

11 Bv3 – Bloody Vinyl

12 Qvc9 – Quello Che Vi Consiglio Vol. 9 – Gemitaiz

13 Letter To You – Bruce Springsteen

14 Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast Live In Mexico 15 Non C’e – Edoardo Bennato

16 Gemelli – Ernia

17 Padroni Di Niente – Fiorella Mannoia

18 Mr. Fini – Guè Pequeno

19 Dna Deluxe X – Ghali

20 Persona – Marracash

Tra gli altri da segnalare il crollo dei The Zen Circus, che scendono alla #50 con L’Ultima Casa Accogliente (-43).

