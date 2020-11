Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano Renato Zero, che con l’album Zero Settanta Volume 2, Sfera Ebbasta con il singolo Bottiglie Privè e Izi con il mixtape Riot tra i vinili.

Ottima performance del disco di Renato Zero che si piazza davanti a tutti. Piazza d’onore per Izi e terzo posto per il nuovo album di Max Pezzali Qualcosa di Nuovo.

La compilation X-Factor Mixtape entra direttamente nella Top 5, in una chart che vede nelle prime posizioni anche i nuovi album di Axos e Nicola Siciliano.

Tra i singoli domina Sfera Ebbasta con Bottiglie Privè, ma nella chart sorprende il piazzamento di Vent’Anni, il nuovo singolo dei Maneskin che fa il suo esordio fuori dalla Top Ten.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi nel dettaglio partendo da quella degli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Risale alla #10 Zerosettanta Vol. 3 di Renato Zero (+10), mentre alla #9 entra il nuovo album di Nicola Siciliano Napoli 51: Primo Contatto.

Nuove entrate alla #8 e alla #7 dove troviamo Positions di Ariana Grande e Anima Mundi di Axos.

Scende alla #6 BV3, il disco del collettivo Bloody Vinyl (-4), mentre alla #5 entra X-Factor Mixtape. In discesa alla #4 Letter To You di Bruce Springsteen (-3).

Sul podio alla #3 Qualcosa di Nuovo di Max Pezzali, alla #2 Riot di Izi e in vetta Zerosettanta Vol. 2 di Renato Zero.

11 – Gemelli – Ernia

12 – Coraggio – Carl Brave

13 – Mr. Fini – Guè Pequeno

14 – Persona – Marracash

15 – Fine Line – Harry Styles

16 – 17 – Emis Killa & Jake La Furia

17 – Crepe – Irama

18 – 1969 Achille Idol Rebirth – Achille Lauro

19 – Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia – Tedua

20 – Love Goes – Smith Sam

Tra gli altri da segnalare la repentina di discesa di Mentre Nessuno Guarda di Mecna (-20) che scende alla #23. Risale, invece, alla #35 Nuda di Annalisa (+42). Rientra alla #73 Il Ballo della Vita dei Maneskin.

