Le ultime classifiche di vendita Fimi del mese di ottobre premiano Bruce Springsteen e Sfera Ebbasta.

Il Boss conquista la prima posizione nelle charts degli album e dei vinili, mentre il fenomeno Sfera Ebbasta in soli due giorni riesce a sbaragliare la concorrenza e a portarsi in vetta.

Unica altra nuova entrata nella Top Ten degli album è Lacrime di Samurai Jay, mentre tra i vinili esordisce sul podio Sanacore 25 Anniversario, l’album che celebra il quarto di secolo della band partenopea.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi nel dettaglio partendo da quella degli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #10 Giovane Rondo di Rondodasosa (-4), così come alla #9 1969 Achille Idol Rebirth di Achille Lauro (-2), album che ha appena conquistato il disco di platino.

Entra alla #8 Lacrime di Samurai Jay, mentre alla #7 risale Mr. Fini di Guè Pequeno (+2). Bene anche Ernia che risale alla #6 con Gemelli (+2).

Un passo indietro per Coraggio di Carl Brave (-1), mentre si riavvicina al podio 17 di Emis Killa e Jake La Furia (+1).

Scende alla #3 Mentre Nessuno Guarda di Mecna (-1), così come alla #2 BV3 del collettivo Bloody Vinyl (-1).

Entra direttamente al primo posto Letter To You di Bruce Springsteen.

11 – 23 6451 – tha Supreme

12 – Persona – Marracash

13 – Note Di Viaggio Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente –

Francesco Guccini, Mauro Pagani

14 – Shoot For The Stars Aim For The Moon – Pop Smoke

15 – Crepe – Irama

16 – Fine Line – Harry Styles

17 – L’ultimo A Morire – Speranza

18 – Fuori Dall’hype Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari

19 – Dna – Ghali

20 – Zerosettanta Vol. 3 – Renato Zero

Tra gli altri da segnalare la risalita di Rockstar di Sfera Ebbasta (+19) alla #27 e l’ingresso alla #33 di Sanacore 25 Anniversario degli Almamegretta. Entra alla #46 Viaggio Senza Vento Live di Omar Pedrini.

In netta discesa Cinema Samuele di Samuele Bersani (-30), oggi alla #55. Male anche Annalisa che perde ben 26 posizioni e con Nuda (-26) scende alla #77.

Clicca su Continua per scoprire la chart riservata ai singoli.