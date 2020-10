Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano Bloody Vinyl tra gli album, Ernia tra i singoli e Francesco Bianconi tra i vinili.

Tra gli album musica italiana al top con 13 dischi nelle prime 13 posizioni.

Buon esordio di Mecna e Speranza che entrano in classifica e occupano i restanti due gradini del podio.

Ottima prestazione del rapper milanese originario del quartiere San Siro Rondodasosa, che fa il suo esordio tra gli album alla #6 e piazza un brano anche nella top ten dei singoli.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi nel dettaglio partendo come di consueto da quella degli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #10 Note Di Viaggio Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente, l’album tributo a Francesco Guccini curato da Mauro Pagani (-8).

In discesa alla #9 Mr. Fini di Guè Pequeno (-2), così come alla #8 Gemelli di Ernia (-2). Alla #7 risale 1969 Achille Idol Rebirth di Achille Lauro (+1).

Entra alla #6 Giovane Rondo di Rondodasosa, mentre alla #5 non si muove 17 di Emis Killa & Jake La Furia. Scende alla #4 Coraggio di Carl Brave (-2).

Sul podio alla #3 entra L’Ultimo a Morire di Speranza e alla #2 Mentre Nessuno Guarda di Mecna.

Terza settimana consecutiva in vetta BV3 di Bloody Vinyl.

11 – Forever – Francesco Bianconi

12 – Zerosettanta Vol. 3 – Renato Zero

13 – Crepe – Irama

14 – Shoot For The Stars Aim For The Moon – Pop Smoke

15 – Persona – Marracash

16 – 23 6451 – Tha Supreme

17 – Fuori Dall’hype Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari

18 – Dna – Ghali

19 – Emanuele (MARCHIO Registrato) – Geolier

20 – Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia – Tedua

Al di fuori della Top 20 da segnalare la discesa alla #25 Cinema Samuele di Samuele Bersani (-12) e l’ingresso di Giro Veloce, l’Ep di Vegas Jones che si piazza alla #31 con soli due giorni di permanenza in classifica.

Timida accoglienza per Nati Diversi: Ultima Cena di Gianni Bismark, che entra solo alla #54 e Yang di Highsnob, il cui esordio è alla #77.

