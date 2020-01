Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano nuovamente Brunori Sas che per la seconda volta guida le chart di album e vinili.

Tra i singoli fa il suo debutto in vetta il brano che unisce il talento di Ghali e la concretezza di Salmo.

Scopriamo le tre classifiche di vendita Fimi partendo, come di consueto, da quella degli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #20 Pianeti (-8), l’album di Ultimo uscito nell’autunno del 2017, ma che continua a riscuotere ottimi riscontri. Giù alla #19 Cremonini 2c2c The Best Of (-4), mentre alla #18 risale Mattoni di Night Skinny (+2).

Stabile alla #17 Uebe di Fred De Palma (=), alla #16 risale Scialla Semper di Massimo Pericolo (+7) e alla #15 piccolo passo indietro per Peter Pan di Ultimo (-1).

Giù alla #14 Machete Mixtape 4 (-1), mentre alla #13 sale Post Punk di Gazzelle (+5). Entra alla #12 Maniac di Halsey e alla #11 in calo Re Mida (Aurum) di Lazza (-1).

Scendono rispettivamente alla #10 l’album evento di Mina e Ivano Fossati (-1), alla #9 Playlist Live di Salmo (-1), alla #8 Accetto Miracoli di Tiziano Ferro (-1) e alla #7 Colpa delle Favole di Ultimo (-3). Risale alla #6 Libertà di Rocco Hunt (+5).

Stabile alla #5 Fsk Trapshit Revenge di Fsk Satellite (=), mentre alla #4 entra il nuovo album di Eminem Music To Be Murdered By.

Sul podio calma piatta. Alla #3 Persona di Marracash (=), alla #2 23 6451 di tha supreme (=) e in vetta anche oggi Cip!, il nuovo album di Brunori Sas (=).

Tra gli altri da segnalare l’ingresso alla #48 della compilation Radio Italia Love 2020 e alla #64 Marcia Funebre di Tutti Fenomeni.

I Desideri con 96/97 debuttano alla #81.

