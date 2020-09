Le ultime classifiche di vendita Fimi dell’estate 2020 premiano il collettivo FSK Satellite tra gli album e i vinili e Rocco Hunt e Ana Mena tra i singoli.

Gigi D’Alessio con Buongiorno si mantiene sul podio degli album, mentre tra i singoli nelle prime posizioni resistono i tormentoni estivi. A differenza della chart Earone i brani usciti più recentemente non riescono a conquistare le primissime posizioni.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo come di consueto dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #20 Montagne Russe di Random (-2), così come alla #19 This Is Elodie (-2). Sale, invece, alla #18 Shoot For The Stars Aim For The Moon di Pop Smoke (+2).

Piccolo passo indietro alla #17 Enoc di Ozuna (-1), mentre alla #16 crollo verticale per Dark Boys Club, il mixtape della Dark Polo Gang (-12).

Tris di brani stabili alla #15, #14 e #13, dove troviamo DNA di Ghali (=), J di Lazza (=) e Fine Line di Harry Styles (=). Entra alla #12 We Are Chaos di Marilyn Manson.

Un passo avanti per 23 6451 di tha Supreme (+1) oggi alla #11, mentre alla #10 non si muove Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia di Tedua (=). Stabile anche Fuori Dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (=) oggi alla #9.

Risale alla #8 Persona di Marracash (+3), mentre alla #7 e alla #6 guadagnano una posizione Emanuele (Marchio Registrato) di Geolier (+1) e RTL Power Hits Estate 2020 (+1).

Crepe di Irama (=) è stabile alla #5, mentre alla #4 risale di 2 posizioni Gemelli di Ernia (+2).

Sul podio alla #3 Buongiorno di Gigi D’Alessio (-2) e alla #2 Mr. Fini di Guè Pequeno (+1).

Fa il suo esordio in vetta Padre Figlio E Spirito del collettivo Fsk Satellite.

Tra gli altri da segnalare alla #29 Millennium Bug degli Psicologi (+5), che risalgono alla #46 con 2001 (+10).

Crollo verticale di Riki che in una sola settimana passa dalla #2 alla #51 con l’album Popclub (-51).

