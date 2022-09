Classifiche di vendita FIMI settimana 37: Lazza primo nei singoli e gli album. Per Tiziano Ferro il peggior debutto in carriera con un primo singolo inedito

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 37 del 2022.

Ancora una settimana alla #1 per Sirio di Lazza alla #1 anche se nelle prossime due settimane il primato verrà sicuramente interrotto con le uscite di Night Skinny ed Eros Ramazzotti, prima, e thasup, poi. Ottimo il debutto del nuovo album di Ozzy Osbourne.

Lazza è primo anche nella classifica dei singoli grazie alla collaborazione internazionale in Ferrari con James Hype & Miggy Dela Rosa. Se il debutto in radio è stato ottimo nella classifica FIMI la nuova di Tiziano Ferro non esplode. La vita splendida è infatti il peggior debutto di sempre per l’artista… nessun primo singolo inedito dei suoi dischi infatti era entrato così basso (posizione numero #46).

Nei vinili al primo posto Ozzy Osbourne che guida una Top 20 che vede la presenza di ben sedici 33 giri internazionali.

CLASSIFICHE DI VENDITA ALBUM 37 – 2022

Lazza – Sirio (=) Osbourne Ozzy – Patient Number 9 (New) Rkomi – Taxi Driver (=) Irama – Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare (-2) Bad Bunny – Un Verano Sin Ti (-1) Blanco – Blu Celeste (-1) Marracash – Noi, Loro, Gli Altri (+2) Paky – Salvatore (=) Harry Styles – Harry’S House (-2) Capo Plaza – Hustle Mixtape (=) Fedez – Disumano (=) Marracash – Persona (+6) Williams Robbie – Xxv (New) Pinguini Tattici Nucleari – Ahia! (-2) Neima Ezza – Giù (-2) Luchè – Dove Volano Le Aquile (=) Rocco Hunt – Rivoluzione (+3) Ultimo – Solo (+6) Pinguini Tattici Nucleari – Fuori Dall’Hype (+3) Sangiovanni – Cadere Volare (-1)

Clicca in basso su continua per le classifiche di vendita FIMI relative a singoli e vinili.