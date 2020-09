Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano Gigi D’Alessio, Rocco Hunt e Ana Mena e i Rolling Stones.

Buongiorno, l’album del cantautore napoletano inciso con i giovani rapper della scena della sua città. esordisce in vetta alla chart degli album. Un risultato davvero incredibile che ferma l’ingresso di Riki che si deve accontentare del secondo posto con Popclub.

Irama dopo una sola settimana di regno si deve accontentare della quinta piazza.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo come di consueto dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Stabile alla #20 Shoot For The Stars Aim For The Moon di Pop Smoke (=), mentre alla #19 fa un piccolo passo indietro Afterhours di The Weeknd (-1).

In discesa anche Montagne Russe di Random (-1) alla #18 e This Is Elodie (-1) alla #17. Entra alla #16 Enoc di Ozuna.

Poker di dischi in discesa alla #15, #14, #13 e #12 dove troviamo DNA di Ghali (-1), J di Lazza (-3), Fine Line di Harry Syles (-1) e 23 6451 di tha Supreme (-4).

Scende alla #11 e per la prima volta esce dalla Top Ten Persona di Marracash (-2), disco premiato sul palco dell’Arena di Verona in occasione del Power Hits Estate 2020 per essere stato il più venduto tra agosto 2019 e agosto 2020.

Quattro passi indietro per Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia di Tedua (-4), oggi alla #10. Scende alla #9 Fuori dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (-2).

Giù anche Emanuele (Marchio Registrato) di Geolier (-3), album che ha appena ottenuto il disco di platino. Oggi il disco è alla #8, mentre alla #7 si piazza la compilation Rtl Power Hits Estate 2020 (-3).

Perde il podio e scende di tre posizioni Gemelli di Ernia (-3), oggi alla #6. Abdica dopo solo una settimana di regno Crepe di Irama (-4), che si porta alla #5.

Gran balzo in avanti per il mixtape della Dark Polo Gang Dark Boys Club (+78), che beneficia dell’approdo sugli store della versione fisica.

Sul podio alla #3 fa un piccolo passo indietro Mr. Fini di Guè Pequeno (-1), mentre alla #2 entra Riki con PopClub.

A sorpresa sbaraglia la concorrenza Gigi D’Alessio, primo con Buongiorno (Qui la nostra videointervista).

Tra gli altri da segnalare l’ingresso del rapper genovese Vaz Tè con VT2M alla #28 e l’uscita dalla Top 20 di Achille Lauro. 1990 è ora alla #21 (-5), mentre alla #100 fa nuovamente capolino 1969.

Clicca su continua per la classifica FIMI dei singoli.