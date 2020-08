Le classifiche di vendita Fimi di Ferragosto premiano Mr. Fini di Guè Pequeno, che torna in vetta scalzando Tedua che oggi si deve accontentare del terzo posto.

Tra i singoli conferma di Rocco Hunt e Ana Mena che anche questa settimana guidano davanti a Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso.

La chart dei vinili vede l’approdo in vetta di Whoosh! dei Deep Purple.

Scopriamo nel dettaglio le classifiche di vendita Fimi partendo come al solito dagli album più venduti.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Un passo indietro per Future Nostalgia di Dua Lipa (-1) oggi alla #20. Alla #19 la compilation Radio Italia Summer 2020 (-4), mentre alla #18 risale Translation dei Black Eyed Peas (+2).

Stabile alla #17 Afterhours di The Weeknd (=), mentre alla #16 in salita Folklore di Taylor Swift (+9). Giù di un gradino Montagne Russe di Random (-1) oggi alla #15.

Giù alla #14 Fine Line di Harry Styles (-1), mentre alla #13 non si muove This is Elodie. Tris di brani in discesa alla #12, #11 e #10 dove troviamo Fuori Dall’hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (-1), la compilation Kiss Kiss Play Summer 2020 (-3) e Persona di Marracash (-1).

Riguadagna una posizione Dna di Ghali (+1) e oggi si piazza alla #9. Scendono alla #8 e alla #7 Emanuele (Marchio Registrato) di Geolier (-1) e 1990 di Achille Lauro (-1).

Fa il suo ingresso alla #6 l’album dei Deep Purple Whoosh!, mentre alla #5 perde una posizione J, l’Ep di Lazza (-1). Si riavvicina al podio 23 6451 di tha Supreme (+1).

Sul podio alla #3 Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia di Tedua (-2), Gemelli di Lazza (+1) alla #2 e Mr. Fini di Guè Pequeno (+1) in vetta.

Tra gli altri da segnalare la compilation Radio Norba – Battiti Live ’20 che entra alla #83.

