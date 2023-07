Classifiche di vendita FIMI settimana 29: Tedua, ancora primo negli album, conquista anche i vinili per i Boomdabash debutto in Top 10

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 29 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 14/07/2023 al 20/07/2023.

Settima settimana alla numero #1 per Tedua complice anche il periodo estivo con poche nuove uscite. Chiudono il podio degli album Drillionaire e, in salita, l’ultimo dei Pinguini Tattici Nucleari. In Top 10 sono presenti 5 dischi di Sony Music, quattro di Universal e uno di Warner Music.

Debutto alla #10 per Venduti, nuovo album dei Boodabash mentre stupisce ancora una volta Niko Pandetta che con la sola uscita in digitale del suo nuovo album per Ada Music Italy, Cella 5, entra alla #29.

La classifica singoli riporta pochi cambiamenti e diverse conferme. Quella di Warner Music che occupa tutti e tre i primi posti della classifica e conferma sei brani i Top 10. Continua inoltre il momento d’oro di Alfa che arriva a sfiorare l’ingresso in Top 5.