Classifiche di Vendita Fimi Settimana #28: in vetta rap, trap e... “Karaoke”!

Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premia per la seconda settimana consecutiva Guè Pequeno tra gli album. Conferma in vetta tra i singoli per Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso, il brano più trasmesso dalle radio (Qui la classifica Earone), mentre tra i vinili torna in vetta Ernia con Gemelli.

Il rap e la trap conquistano la classifica degli album. La Top 5 è monopolizzata! Unica nuova entrata tra le prime 10 è il nuovo album di Boro Boro e Mambolosco (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Delude Bonsai, l’album di Chiara Galiazzo. Fa il suo ingresso solo alla #41.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi nel dettaglio partendo, come di consueto, da quella degli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

In netta discesa alla #20, #19 e #18 Translation dei Black Eyed Peas (-7), Chromatica di Lady Gaga (-5) e Banzai (Lato Blu) di Frah Quintale (-12).

Giù anche Afterhours dei The Weeknd (-2) alla #17 ed Elo di Drefgold (-4) alla #16. Alla #15, fresco di disco d’oro, Fine Line di Harry Styles (+1).

In discesa alla #14 23 6451 di tha Supreme (-3) e alla #13 This Is Elodie di Elodie (-3). Entra alla #12 Ho Fatto Tardi di Jack The Smoker, protagonista la scorsa settimana di una diretta Instagram sulla pagina di All Music Italia.

Giù alla #11 Fuori Dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (-2), così come Montagne Russe di Random (-2) oggi alla #10. Entra alla #9 Shoot For The Stars Aim For The Moon dei Pop Smoke.

Sale alla #8 Kety Reborn di Ketama126 (+56), il repack dell’album uscito lo scorso autunno. Scende alla #7 Persona di Marracash (-2), mentre alla #6 entra la compilation Radio Italia Summer 2020.

Perde una posizione e scende alla #5 DNA di Ghali (-1), mentre alla #4 entra Caldo di Mambolosco e Boro Boro.

Stabile rispetto alla scorsa settimana il podio. Alla #3 Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia di Tedua (=), alla #2 Gemelli di Ernia (=) e in vetta Mr. Fini di Guè Pequeno (=).

Entra alla #33 la Platinum Collection di Ennio Morricone, alla #35 Morricone 60 e alla #87 la colonna sonora di Mission.

