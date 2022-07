Classifiche di vendita FIMI settimana 27: Lazza ancora in vetta. Risale sul podio Irama e nessuno ferma “La Dolce vita”

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 27 del 2022.

Ancora una volta è Sirio di Lazza in vetta alla classifica degli album allungando così il suo record a 8 settimane non consecutive al primo posto. In questo periodo di calma piatta di nuove uscite Irama risale sul podio mentre debutta alla #6 il nuovo album di Neima Ezza.

Balzo in avanti di ben 72 posizioni per gli Imagine Dragons. Il loro ultimo album è uscito in fatti in una nuova versione contenente praticamente un album aggiuntivo. Si ferma alla #17 il nuovo disco di Paolo Nutini.

La situazione dei singoli appare ben definita ormai da settimane con La dolce vita davanti al nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari e a Shakerando di Rhove.

Nei vinili un podio tutto internazionale dove, per trovare un 33 giri italiano, bisogna scendere fino alla #5 dove troviamo la BNKR44.

Andiamo a scoprire le classifiche. Clicca in basso su continua.