Classifiche di vendita FIMI settimana 20:debutto sul podio per Paola & Chiara fermate solo dal rap

Hit Parade – Classifica di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 20 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 12/05/2023 al 18/05/2023.

Il nuovo disco di Paola & Chiara, Per sempre, ricco di ospiti e collaborazioni riesce a debuttare sul podio degli album più venduti separate dal primo posto solo da Geolier e Lazza. Debutto in Top 20 per Dylan, ex Pyrex della Dark Polo Gang, che si deve ferma alla #18.

Grazie all’uscita del nuovo singolo, Destinazione mare, l’ultimo album di Tiziano Ferro rientra in FIMI alla posizione numero #99.

Per quel che riguarda i singoli podio immutato con Blanco e Mina, Annalisa e Lazza. Mengoni risale grazie all’Eurovision (la vincitrice Loreen entra alla 24). Tra i talenti Amici debutto alla #32 per Angelina Mango e alla #100 per Wax con i rispettivi singoli.

Chiudiamo con i vinili che vedono al primo posto i Daft punk seguito “dal solito” The Dark Side of the moon e del debutto del progetto di Kid Yugi & Night Skinny.

Puoi scoprire le classifiche cliccando in basso sulla voce corrispondente.