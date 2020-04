Le classifiche di vendita Fimi risentono dell’emergenza sanitaria. E’, infatti, lo streaming che la fa da padrone, premiando come prevedibile il rap.

Tra gli album si conferma in testa Marracash, in un podio ben calibrato tra rap e trap.

Nei singoli fa il suo ingresso direttamente al primo posto Le feste di Pablo, la nuova versione del singolo di Cara insieme a Fedez (ne abbiamo parlato Qui).

Tra i vinili guadagna la vetta il nuovo album di Dua Lipa Future Nostalgia.

Scopriamo nel dettaglio le classifiche di vendita Fimi partendo dagli album più venduti della settimana.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Un passo indietro per Divinely Uninspired To A Hellish Extent di Lewis Capaldi (-1) oggi alla #20. In netta discesa alla #19 Nati Diversi di Gianni Bismark (-10). Rientra, invece, nella Top 20 Reale di J-Ax (+4) che si piazza alla #18.

In netta risalita alla #17 Kety di Ketama126 (+24) e alla #16 Uebe di Fred De Palma (+5).

Scendono di un posto Fsk Trapshit Revenge del collettivo Fsk Satellite (-1) alla #15 e Peter Pan di Ultimo (-1) alla #14, album in classifica da due anni e due mesi.

Risale alla #13 Machete Mixtape 4 (+2), mentre alla #12 scende e perde due posizioni Libertà di Rocco Hunt (-2), album che a inizio settimana ha conquistato il disco di platino (ne abbiamo parlato Qui).

Risale alla #11 Post Punk di Gazzelle (+7), così come Playlist live di Salmo (+2) che oggi si piazza alla #10. In salita alla #9 Re Mida (Aurum) di Lazza (+2).

Stabile alla #8 Colpa delle Favole di Ultimo (=), mentre alla #7 fa un piccolo passo indietro Genesi della vincitrice di Amici 19 Gaia (-1).

Risale alla #6 Fuori dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (+1), mentre alla #5 non si muove Afterhours di The Weeknd (=). Giù alla #4 Future Nostalgia di Dua Lipa (-1).

Sul podio alla #3 23 6451 di tha Supreme (+1), alla #2 DNA di Ghali (=) e in vetta si conferma Persona di Marracash (=).

Tra gli altri da segnalare la più alta nuova entrata alla #26 The New Abnormal dei The Strokes. Rientra in classifica alla #62 Santeria Voodoo Edition di Marracash & Guè Pequeno.

Crollo verticale per Giulia Molino che con l’album Va Tutto Bene passa dalla #40 alla #75.

