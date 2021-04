Classifiche di Vendita Fimi Settimana #16: Achille Lauro scalza Guè Pequeno e si piazza in testa!

Le classifiche di vendita Fimi premiano Achille Lauro, Colapesce e Dimartino e i Maneskin.

Achille Lauro fa il suo esordio direttamente in testa. Un risultato più che meritato, ma per nulla scontato, visto che gli album precedenti (a parte il side-project 1990) non erano riusciti a raggiungere il primo posto.

Tra i singoli anche questa settimana in testa Colapesce e Dimartino davanti a Madame e sangiovanni e Aka7even, in un tripudio di brani italiani.

Nella chart riservata ai vinili primi i Maneskin con Teatro d’Ira Vol. I che fermano l’ingresso di Lauro e di Nostralgia dei Coma_Cose.

CLASSIFICHE DI VENDITA SETTIMANA #16 – ALBUM

Esordio direttamente in vetta per il nuovo album di Achille Lauro, che rimpiazza in vetta il mixtape di Guè Pequeno. Seguono Maneskin e Madame.

Esordio al quinto posto per Nostralgia dei Coma_Cose e al nono per Sindrome di Stendhal di Emanuele Aloia.

Crollo verticale di La matematica dei rami di Max Gazzè che scende dalla #4 alla #53 e di Forever And Ever di Rosa Chemical, che crolla dalla #9 alla #54.

Musica italiana batte musica internazionale 9 a 1 nella Top Ten e 15 a 5 nella Top 20.

1 – LAURO – ACHILLE LAURO

2 – FASTLIFE 4 – GUE PEQUENO & DJ HARSH

3 – TEATRO D’IRA – VOL. I – MANESKIN

4 – MADAME – MADAME

5 – NOSTRALGIA – COMA_COSE

6 – THE BATTLE AT GARDEN’S GATE – GRETA VAN FLEET

7 – PLAZA – CAPO PLAZA

8 – OBE – MACE

9 – SINDROME DI STENDHAL – EMANUELE ALOIA

10 – SOLO TUTTO – MASSIMO PERICOLO

11 – FAMOSO – SFERA EBBASTA

12 – JUSTICE – JUSTIN BIEBER

13 – GEMELLI – ERNIA

14 – PERSONA – MARRACASH

15 – AFTER HOURS – THE WEEKND

16 – 17 DARK EDITION – EMIS KILLA & JAKE LA FURIA

17 – FUTURE NOSTALGIA – DUA LIPA

18 – OK – GAZZELLE

19 – AHIA! – PINGUINI TATTICI NUCLEARI

20 – LTE3 – LIQUID TENSION EXPERIMENT

21 – 1969 – ACHILLE LAURO

22 – MILLENNIUM BUG X – PSICOLOGI

23 – 23 6451 – THA SUPREME

24 – FUORI DALL’HYPE RINGO STARR – PINGUINI TATTICI NUCLEARI

25 – 77 SINGOLI / LP 5-LP 6 – LIGABUE

26 – ALI – IL TRE

27 – NUDA10 – ANNALISA

28 – LET THE BAD TIMES ROLL – OFFSPRING

29 – VITA VERA MIXTAPE: ASPETTANDO LA DIVINA COMMEDIA – TEDUA

30 – HARRY STYLES – HARRY STYLES

31 – ASTROWORLD – TRAVIS SCOTT

32 – MR. FINI – GUÈ PEQUENO

33 – PETRICHOR – MR.RAIN

34 – BV3 – BLOODY VINYL

35 – I MORTALI² – COLAPESCE, DIMARTINO

36 – PLAYLIST LIVE – SALMO

37 – COLPA DELLE FAVOLE – ULTIMO

38 – EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) – GEOLIER

39 – CREPE – IRAMA

40 – IL BALLO DELLA VITA – MANESKIN

41 – DON’T WORRY BEST OF – BOOMDABASH

42 – SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON – POP SMOKE

43 – POSITIONS – ARIANA GRANDE

44 – SLIME LANGUAGE 2 – YOUNG STONER LIFE, YOUNG THUG & GUNNA

45 – RE MIDA (AURUM) – LAZZA

46 – SANREMO 2021

47 – QVC9-QUELLO CHE VI CONSIGLIO 9 – GEMITAIZ

48 – AM – ARCTIC MONKEYS

49 – NEVERMIND – NIRVANA

50 – DNA DELUXE X – GHALI

Clicca su Continua per scoprire le Classifiche di vendita Fimi riservate a singoli e vinili.