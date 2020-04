Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana risentono ulteriormente dell’emergenza sanitaria. Si tratta di charts dove sono prevalentemente le entries digitali a dettare legge, vista l’impossibilità di acquistare copie fisiche.

Tra gli album fa il suo esordio in testa il nuovo album dei Pearl Jam Gigaton, mentre tra i singoli svetta Auto Blu di Shiva & Eiffel 65.

Nella classifica riservata ai vinili, invece, davanti a tutti c’è l’album di Nitro che due settimane fa guidava tra gli album.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo come di consueto dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Torna nella Top 20 Post Punk di Gazzelle, che apre la classifica (+1), mentre alla #19 entra Infernum di Claver Gold & Murubutu. Giù alla #18 Shiva con l’album Routine (-2).

Alla #17 fa due piccoli passi indietro Machete Mixtape 4, mentre alla #16 torna in alto When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish (+13).

In netto calo Gaia con Genesi (-10) oggi alla #15, alla #14 Re Mida (Aurum) di Lazza (-2) e alla #13 Playlist Live di Salmo (+1). Giù alla #12 Colpa delle Favole di Ultimo (-3), mentre alla #11 risale Libertà di Rocco Hunt (+2).

Rientra nella Top Ten Fsk Trapshit Revenge del collettivo Fsk Satellite (+1), mentre alla #9 scendono i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall’Hype Ringo Starr (-3).

In discesa alla #8 Garbage di Nitro (-1), alla #7 23 6451 di tha Supreme (-3) e alla #6 il leader della scorsa settimana The Weeknd con Afterhours (-5).

Giù alla #5 Dna di Ghali (-3), mentre alla #4 fa il suo ingresso Nati Diversi di Gianni Bismark (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Sul podio alla #3 entra Future Nostalgia di Dua Lipa, alla #2 sale Marracash con Persona (+1). Al primo posto la nuova entrata Gigaton dei Pearl Jam.

Al di fuori della Top 20 da segnalare la discesa di Giulia Molino che in una settimana passa dalla #18 alla #34. Sale alla #36 Sinceramente Mostro di Mostro (+31), così come Low Profile di Nyv (+8) alla #47 (Qui la nostra videointervista).

Continua la discesa di Francesca Michielin che alla terza settimana di presenza in classifica scende alla #57, perdendo 19 posizioni. Sorprende il crollo verticale de Il Fantadisco Dei Me Contro Te (-57) che si piazza alla #65.

Fa il suo esordio alla #78 Carpe Diem di Francesco Bertoli, mentre scompare dalla Top 100 Colori di Jacopo Ottonello.

