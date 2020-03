Ghali, dopo due settimane passate alla piazza d’onore, si riprende la vetta e scalza Nitro che 7 giorni dopo l’approdo in vetta si trova già fuori dal podio.

Tiepido esordio di Feat (Stato di Natura) di Francesca Michielin che entra alla #7. Il precedente 2640 fece il suo ingresso alla #2.

Tra i singoli terza settimana consecutiva di permanenza in testa per Bando di Anna, che precede due singoli di Ghali.

La classifica dei vinili vede i Cranberries davanti a tutti, in un podio composto solo da dischi internazionali.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo, come di consueto, dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Rientra nella Top 20 Post Punk di Gazzelle (+10), mentre alla #19 non si muove Peter Pan di Ultimo (=), album in classifica da ben 110 settimane consecutive.

Scende alla #18 Io Sono Fasma (-3), mentre alla #17 risale 20 di Capo Plaza (+7), alla centesima settimana di permanenza in classifica. Torna nella Top 20 anche Divinely Uninspired To A Hellish Extent di Lewis Capaldi (+6), oggi alla #16.

In discesa alla #15 Twerking Queen (El Resto Es Nada) di Elettra Lamborghini (-3) e alla #14 Machete Mixtape 4 (-4). Alla #13 Re Mida (Aurum) di Lazza (+7), mentre alla #12 non si muove Playlist Live di Salmo. L’artista ha recentemente annunciato il rinvio del tour mondiale e ha pubblicato nei giorni scorsi un freestyle contro chi non rispetta le regole per contenere l’emergenza sanitaria (Ne abbiamo parlato Qui).

Tre passi indietro alla #11 Colpa delle Favole di Ultimo (-3), mentre uno avanti per Libertà di Rocco Hunt (+1) alla #10. In salita alla #9 Fsk Trapshit Revenge del collettivo Fsk Satellite (+5) e alla #8 Eternal Atake di Lil Uzi Vert (+1).

Fa il suo ingresso alla #7 Feat (Stato di Natura) di Francesca Michielin, mentre alla #6 stabili i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall’Hype Ringo Starr (=), unico album sanremese ancora nella Top 20.

Giù alla #5 Il Fantastico Mondo dei Me Contro Te (-1) e alla #4 l’ex leader Nitro con Garbage (-3).

Risale sul podio tha supreme con 23 6451 (+2), mentre sul gradino di mezzo sale Marracash con Persona (+1). Torna in vetta dopo due settimane DNA di Ghali (+1).

Tra i sanremesi troviamo alla #27 This is Elodie (-1), alla #33 Che Vita Meravigliosa di Diodato (-17), alla #37 Magmamemoria MMXX di Levante (-1), alla #47 Viceversa di Francesco Gabbani (-20) e alla #78 Masini +1 | 30th Anniversary (-38).

La compilation Sanremo 2020 crolla alla #89 (-71).

Clicca su continua per passare alla classifica singoli.