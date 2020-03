Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano Nitro tra gli album, Anna tra i singoli e i Pink Floyd tra i vinili.

Nitro migliora, quindi, il risultato ottenuto da No Comment che fece il suo ingresso nella terza classifica del 2018 esordendo al secondo posto dietro il fenomeno Sfera Ebbasta.

Ma il record della settimana è di Anna. La giovane rapper originaria di La Spezia è l’artista più giovane a guidare la classifica italiana dei singoli e il brano sta conquistando anche l’Europa. Bando è stata aggiunta in numerose playlist anche all’estero (Ne abbiamo parlato Qui).

Fa il suo esordio Neon – Le Ali di Marracash ed Elisa, ma a sorpresa il brano non è sul podio della chart.

I brani del Festival di Sanremo e i relativi album, a differenza di quanto accade nella classifica radio Earone (Qui la chart di questa settimana) iniziano a perdere posizioni.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo, come di consueto, dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Risale e torna nella Top 20 Re Mida (Aurum) di Lazza (+7) che si piazza alla #20. Stessa sorte per Peter Pan di Ultimo (+18) che sale alla #19. Scende alla #18 la compilation Sanremo 2020 (-9).

In discesa Changes di Justin Bieber (-1) alla #17 e Che Vita Meravigliosa di Diodato (-9) alla #16. Giù anche Fasma con Io Sono Fasma (-9) alla #15, mentre alla #14 risalgono i Fsk Satellite con Fsk Trapshit Revenge (+3).

Due passi indietro per Elettra Lamborghini che con Twerking Queen (El Resto Es Nada), oggi alla #13, la scorsa settimana ha festeggiato il traguardo del disco d’oro.

Torna nella Top 20 Playlist Live di Salmo (+10) oggi alla #12, mentre Libertà di Rocco Hunt (+2) risale alla #11.

Ottima performance settimanale di Machete Mixtape 4 che torna nella Top Ten (+20) con un balzo di ben 20 posizioni. Unica nuova entrata della Top 20 è Eternal Atake di Lil Uzi Vert.

Alla #8 balzo di ben 15 posizioni per Colpa delle Favole di Ultimo (+15), mentre alla #7 sale di un gradino Map Of The Soul: 7 dei Bts (+1).

Giù dal podio Fuori dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (-3) oggi alla #6, stabile alla #5 23 6451 di tha Supreme (=), album che contiene il singolo blun7 a swishland di cui è appena stato pubblicato il videoclip (Ne abbiamo parlato Qui). Perde lo scettro e scende alla #4 Il Fantastico Mondo dei Me Contro Te (-3).

Torna sul podio Marracash con Persona (+1) che risale alla #3, stabile DNA di Ghali alla #2 (=), mentre in vetta fa il suo esordio Garbage, il nuovo album di Nitro.

Tra gli altri da segnalare l’uscita dalla Top 20 di This Is Elodie (-11) oggi alla #26, Viceversa di Francesco Gabbani (-17) oggi alla #27 e Masini +1 30th Anniversary (-28) alla #40.

Continua la discesa di Reale di J-Ax (-10) oggi alla #34. Non decolla Sinceramente Mostro che, dopo l’esordio della scorsa settimana alla #29, scende ora alla #38.

