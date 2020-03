Le prime classifiche di vendita Fimi del mese di marzo premiano i Me Contro Te, il fenomeno Anna (vedi qui) e i C.S.I.

Tra gli album a sorpresa i Me Contro Te spodestano Ghali dopo una sola settimana, mentre Fasma entra con il nuovo album, ma al di fuori della Top 5.

Tra i singoli Anna e Ghali spazzano via dal podio i brani del Festival di Sanremo. Ma la musica italiana domina con 9 brani al primi 9 posti.

Tra i vinili podio d’annata con i C.S.I. e Gianluca Grignani.

Scopriamo le classifiche di Vendita Fimi nel dettaglio partendo come al solito dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #20 Accetto Miracoli di Tiziano Ferro (-2), mentre alla #19 crolla Pugili Fragili, il disco di Piero Pelù uscito dopo il quinto posto a Sanremo (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto). In calo anche Ordinary Man di Ozzy Osbourne (-12) alla #18, mentre alla #17 non si muovono i Fsk Satellite con Fsk Trapshit Revenge (=).

In discesa alla #16 Changes di Justin Bieber (-3), mentre alla #15 non si muove This is Elodie (=). Fa il suo ingresso alla #14 Yhlqmdlg Bad Bunny, mentre alla #13 risale Libertà di Rocco Hunt (+3). Risale alla #12 Masini +1 | 30th Anniversary di Marco Masini (+16), a differenza di Elettra Lamborghini (-5) che con Twerking Queen (El Resto Es Nada) perde 6 posizioni e scende alla #11.

Francesco Gabbani perde due posti e con Viceversa (-2) si attesta alla #10. Rientra nella Top 10 la compilation Sanremo 2020 (+3) che guadagna tre posti e si piazza alla #9.

Giù alla #8 Map Of The Soul: 7 dei Bts (-5), mentre alla #7 risale Che Vita Meravigliosa (+2) di Diodato (Qui la nostra videointervista realizzata dopo la sua vittoria a Sanremo).

Entra alla #6 Io Sono Fasma (Qui la nostra intervista di presentazione del progetto) e alla #5 risale 23 6451 di tha supreme (+6). Si riavvicina al podio Marracash con Persona (+6), che recentemente ha pubblicato un nuovo singolo non presente nell’album (Ne abbiamo parlato Qui).

Sul gradino più basso del podio Fuori dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (+4), preceduto da DNA di Ghali (-1). Tornano sul podio dopo aver già conquistato il disco d’oro i Me Contro Te con Il Fantastico Mondo dei Me Contro Te.

Tra gli altri da segnalare Sinceramente Mostro che, uscito il 3 marzo, entra alla #29 e probabilmente la prossima settimana troveremo molto più in alto.

Ricercato? No Grazie di Junior Cally fa il suo esordio alla #42 e non sfrutta l’onda sanremese. Entra alla #80 il nuovo album di Dente.

La versione celebrativa di Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani entra alla #53.

