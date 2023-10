Classifiche di vendita FIMI 40: Angelina Mango batte Miley Cyrus.. è il suo il miglior debutto femminile nei singoli

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 41 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 06/10/2023 al 12/10/2023.

Debutta in testa alla classifica degli album più venduti il nuovo disco di Drake, “For all the dogs“. Si tratta del terzo disco internazionale a raggiungere la #1 in Italia nel 2023. Prima di lui U2, Depeche Mode e, per due settimane, Travis Scott.

Se Tedua rimane stabile alla #2 Annalisa, nonostante le nuove uscite, è ancora presente sul podio alla #3. Debutto in Top 10 anche per Roger Waters e, tra gli italiani, Tommaso Paradiso con il suo “Sensazione stupenda“.

Debutta alla #86 il primo album di Drusilla Foer.

La classifica singoli vede Boro con Artie 5Ive & Andry The Hitmaker e la loro “Cadillac” salire fino alla numero #1. Ottimo il debutto del nuovo singolo di Angelina Mango. La cantautrice è alla #3 con “Che T’O Dico A Fa’“, il miglior debutto femminile del 2023 nella classifica singoli FIMI superando il precedente risultato di una donna (“Flowers” di Miley Cyrus alla #5).

Nei vinili Roger Waters con “The Dark side of the moon Redux” ferma alla #2 il debutto di Tommaso Paradiso. Presenti inoltre i dischi di Paola & Chiara, per la prima volta in vinile, alle posizioni #6, #8 e #9.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.