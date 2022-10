Classifiche di vendita FIMI settimana 41: thasup, ancora primo, ferma il debutto di Marco Mengoni. Måneskin in vetta tra i singoli!

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 41 del 2022.

Marco Mengoni debutta con il suo nuovo album, Materia (pelle), al secondo posto della classifica FIMI album. A fermarlo è thasup che occupa la prima posizione per la seconda settimana. Tra l’altro nella classifica FIMI il disco di Mengoni non viene indicato come new entry ma in salita di 25 posizioni mentre scompare Materia (terra).

Per capire meglio il perché abbiamo contattato l’ufficio stampa FIMI che ci ha confermato che gli album del progetto Materia vengono conteggiati in gruppaggio per le classifiche di vendita ( quindi succederà probabilmente la stessa cosa a marzo, con l’uscita del terzo capitolo).

Di conseguenza anche per le certificazioni avverrà la stessa cosa, e che quindi per i tre album Materia si sommeranno le copie vendute come per un progetto unico.

Scende alla #35 il disco di Manuel Agnelli (aveva esordito la scorsa settimana alla #6) e si ferma alla #30 Magico, il nuovo album di Mondo Marcio.

Nei singoli debutto al primo posto per il nuovo singolo dei Måneskin, The Loneliest.

Marco Mengoni non riesce a conquistare la vetta, fermato dai Pink Floyd in risalita, nemmeno nei vinili. Qui debutta in Top 20 il nuovo disco di Nada che non riesce però ad entrare nella Top 100 degli album.

Andiamo a scoprire le classifiche nel dettaglio.

CLASSIFICHE DI VENDITA ALBUM 41 – 2022

Thasup – C@Ra++Ere S?Ec!@Le (=) Marco Mengoni – Materia (Pelle) (+25) Night Skinny – Botox (-1) Lazza – Sirio (-1) Pink Floyd – Animals (+45) Marracash – Noi, Loro, Gli Altri (-2) Rkomi – Taxi Driver (-2) Bad Bunny – Un Verano Sin Ti (-1) Marracash – Persona (+1) Blanco – Blu Celeste (-2) Irama – Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare (-2) Pinguini Tattici Nucleari – Ahia! (-1) Paky – Salvatore (-1) Capo Plaza – Hustle Mixtape (-1) Neima Ezza – Giù (=) Harry Styles – Harry’S House (-2) Sfera Ebbasta – Famoso (+2) Fedez – Disumano (-2) Pinguini Tattici Nucleari – Fuori Dall’Hype (-1) Måneskin – Teatro D’Ira – Vol. I (+22)

Clicca in basso su continua per le classifiche di vendita FIMI relative a singoli e vinili.