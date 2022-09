Classifiche di vendita FIMI settimana 38: Night Skinny entra primo e ferma Eros e Pink Floyd

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 38 del 2022.

Col mese di settembre ripartono le nuovo uscite discografiche. Questa settimana il nuovo album di Night Skinny, grazie soprattutto allo streaming (e alla botta di ben 40 collaborazioni contenute in Botox), debutta alla numero #1 fermando il nuovo disco di Eros Ramazzotti alla #2.

Entrano in Top 10 anche Animals dei Pink Floyd e il primo di tre dischi live di Elisa. Non attecchisce invece in Italia quanto nel resto del mondo il fenomeno delle Blackpink che si fermano alla #18.

Podio immutato con i singoli. In testa Ferrari, la hit che coinvolge anche Lazza. In Top 20 entrano sei brani dell’album di Night Skinny.

Anche nella classifica dei vinili Night Skinny batte sia Pink Floyd che Eros Ramazzotti.

Andiamo a scoprire le classifiche nel dettaglio.

CLASSIFICHE DI VENDITA ALBUM 38 – 2022

Night Skinny – Botox (New) Eros Ramazzotti – Battito Infinito (New) Lazza – Sirio (-2) Pink Floyd – Animals (New) Blanco – Blu Celeste (+1) Marracash – Noi, Loro, Gli Altri (+1) Rkomi – Taxi Driver (-4) Bad Bunny – Un Verano Sin Ti (-3) Irama – Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare (-5) Elisa – Back To The Future – Part I (New) Paky – Salvatore (-3) Marracash – Persona (=) Claver Gold – Questo Non E’ Un Cane (New) Fedez – Disumano (-3) Capo Plaza – Hustle Mixtape (-5) Harry Styles – Harry’S House (-7) Rocco Hunt – Rivoluzione (=) Pinguini Tattici Nucleari – Ahia! (-4) Blackpink – Born Pink (New) Neima Ezza – Giù (-5)

