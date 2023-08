Classifiche di vendita FIMI settimana 31: Travis Scott spodesta re Tedua. I vinili di Laura Pausini degli anni ’00 di nuovo sul podio

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 31 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 28/07/2023 al 03/08/2023.

Dopo otto settimane consecutive il dominio de La Divina commedia di Tedua viene interrotto da una nuova uscita, un disco internazionale. Si tratta di Utopia di Travis Scott. Certi che la prossima settimana Tedua tornerà al primo posto il podio vede al terzo posto 10 di Drilionare.

Altro nuovo ingresso in Top 10 è Austin di Post Malone mentre grazie alla ristampa in vinile rientrano in Top 10 tre album storici di Laura Pausini: Resta in ascolto, Primavera in anticipo e Io canto.

Nei singoli il primo posto rimane in mano ai The Kolors con Italodisco mentre alla #2 è stabile Vetri neri di Ava con Anna & Capoplaza. Chiude il podio, in salita, Bon ton di Drillionare con Lazza, Blanco & Sfera Ebbasta.

Nei vinili Tedua rimane stabile al primo posto e le posizioni dalla #2 alla #4 vedono l’ingresso dei tre album sopracitati di Laura Pausini che, proprio in questi giorni, ha annunciato la chiusura del nuovo album (vedi qui).

Chiudiamo infine con i vinili dove le prime tre posizioni sono occupate da tre nuove entrate.