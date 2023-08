Classifiche di vendita FIMI settimana 33: Tedua torna primo, Artie 5ive entra in Top 10

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 33 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 11/08/2023 al 17/08/2023.

Nella classifica degli album, dopo due settimane di dominio internazionale da parte di Travis Scott, Tedua torna al primo posto. Artie 5ive entra per la prima volta in Top 10 con il suo Aspettando la bella vita, progetto fuori per Trenches Records/ADA Music Italy.

I The Kolors ancora stabili al vertice della classifica singoli, classifica che vedeva confermate ben 12 posizioni della Top 20 con Angelina Mango in salita alla #8.

Nei vinili torna in prima posizione l’iconico The Dark Side of the Moon mentre debutta alla #2 Umile di Tony Boy e, in Top 20, l’album di Matteo Mancuso.

