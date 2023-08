Classifiche di vendita FIMI settimana 32: Travis scott ancora primo. Tre dischi in Top 20 per i Pinguini Tattici Nucleari

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 32 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 04/08/2023 al 10/08/2023.

Travis Scott resiste per la seconda settimana alla #1 impendendo a Tedua di risalire in vetta. Da segnalare i Pinguini Tattici Nucleari, presenti in Top 20 con tre dischi, e Shiva, con due.

Tranquilla la situazione nei singoli. Le prime 12 posizioni rimangono immutate rispetto alla settimana scorsa.

Nei vinili Tedua è ancora al comando.

Chiudiamo infine con i vinili dove le prime tre posizioni sono occupate da tre nuove entrate.