Classifica singoli FIMI settimana 1 del 2022.

Sul podio Marracash, Fedez con Tedua e i Pinguini Tattici Nucleari. Blanco In Top 10 con due brani e in Top 20 con 4. Sale di ben 22 posizioni entrando in Top 10 La coda del diavolo di Rkomi con Elodie.

In gran risalita, fino alla #50, anche la hit internazionale dei Måneskin, Beggin’.

