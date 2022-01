Classifica singoli FIMI settimana 3 del 2022.

Sick Luke rimane saldamente in testa e Marracash ritorno sul podio mentre al terzo posto troviamo uno dei nuovi brani di Noyz Narcos. Il suo debutto è più limitato rispetto a quello di artisti come Sick Luke (che continua a resistere con due brani in Top 10). Noyz piazza un brano sul podio e cinque in Top 20.

