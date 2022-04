Classifica singoli FIMI settimana 16 del 2022.

E alla fine Rhove riesce nell’impresa… dopo aver conquistato la classifica streaming di Spotify ora arriva primo anche in quella della FIMI. Un grande risultato per un artista in costante ascesa. Per il resto entra in Top Ten Elodie e, in Top 20, 5 gocce di Irama feat. Rkomi.

