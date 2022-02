Classifica di vendita FIMI singoli settimana 5: Mahmood e Blanco già primi. 15 brani di Sanremo 2022 in Top 100

Classifica singoli FIMI settimana 5 del 2022.

Sono bastati pochi giorni perché i brani del Festival di Sanremo 2022 iniziassero a invadere la classifica dei singoli con Mahmood e Blanco, vincitori della kermesse subito primi con Brividi.

Sul podio anche La Rappresentante di lista e in Top 10 Dargen D’Amico.

Seguono alla #13 Achille Lauro, #14 Elisa, #21 Noemi, #24 Sangiovanni, #25 Michele Bravi, #32 Gianni Morandi, #34 Irama e #46 Ana Mena per un totale di già 10 brani in top 50.

In Top 100 anche Giusy Ferreri (#52), Ditonellapiaga e Rettore (#63), Emma (#74), Aka 7even (#91), Yuman (#93) e Massimo Ranieri alla #100 per un totale di 15 canzoni su 25 entrate in classifica in solo 1 o 2 giorni in base al giorno di esibizione e quindi di uscita.

Con il passaggio a Sanremo arriva in Top 30 anche Coraline dei Måneskin.

