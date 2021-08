Classifica vendita singoli settimana 33 del 2021.

Vendite e streaming hanno già stabilito chi sono i dominatori dell’estate, i cinque brani che continuano a resistere stabili nelle prime cinque posizioni (Elettra Lamborghini, dopo settimane, scende). In prima posizione, stabili, Blanco & Sfera Ebbasta con Mi fai impazzire.

