Classifica di vendita FIMI album e vinili settimana 42: Chiello debutta sul podio

Salmo per la terza settimana è in testa alle classifiche FIMI: il nuovo album FLOP, uscito venerdì 1 ottobre e già certificato disco d’oro, è ancora l’album più venduto della settimana e mantiene la posizione #1 anche della classifica FIMI dei vinili.

Nella classifica album Salmo resta davanti a Blanco e al suo Blu Celeste in seconda posizione. Mentre a sorpresa debutta sul podio Oceano Paradiso di Chiello, terzo.

Nel frattempo Chello domina anche la classifica dei vinili più venduti della settimana n 41 in Italia, debuttando direttamente alla numero uno. Dietro di lui, in ordine Music of the spheres dei Coldplay e Let it be dei Beatles.

