Classifiche di vendita FIMI album e Vinili settimana 50: c'è un nuovo numero 1 in città... è Guè con "Gvesvs"

Classifica album e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 50.

Le continue uscite, tutte di primo piano, di queste settimane continuano a cambiare la prima posizione della classifica FIMI degli album più venduti della settimana. Questa settimana Marracash cede il passo al nuovo album di Guè.

Da notare anche il balzo in avanti, in procinto del Natale, della raccolta di MinaCelentano e del disco di Gazzelle appena uscito in una nuova versione. Riguardo agli ingressi della scorsa settimana Marco Mengoni resiste sul podio mentre Coez scivola ai margini della Top 20.

