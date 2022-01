Classifiche di vendita FIMI album e Vinili settimana 1: dopo la “pausa” festiva Marracash torna in vetta

Classifica album e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 1 del 2022. Dopo che, nell’ultima settimana dell’anno, l’album natalizio del 2011 di Michael Bublè ha rubato lo scettro, King Marracash torna nuovamente in vetta e la classifica riprende la forma delle ultime settimana con Blanco in risalita al secondo posto e Guè stabile al terzo.

Per il resto nessuna nuova entrata italiana in Top 50 mentre continuano a perdere posizioni ed escono dalla Top 40, gli album di Alessandra Amoroso e de Il Volo.

Per scoprire come è composta la prima top 50 del 2022 degli album e la top 20 dei vinili più venduti in Italia vi invitiamo a cliccare in basso su Continua.