Classifiche di vendita FIMI settimana 52: album e singoli di Natale invadono le classifiche. I Pinguini Tattici Nucleari chiudono l’anno primi

Classifica album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 52 del 2022.

Dopo la parentesi del ritorno in vetta di Lazza grazie alla nuova versione del suo Sirio, Fake news dei Pinguini Tattici Nucleari tornano in vetta. Chiude il podio il disco di Natale di Michael Bublé. In Top 10 anche Mariah Carey.

Tantissimi gli album a tema Natale che tornano in Top 100. Da Sia a Justin Bieber, da Dean Martin a Frank Sinatra.

Ed è Natale anche nei singolo con un podio dove tra Mariah Carey, di nuovo alla #1 con All Want for Christmas is you, e Last Christmas degli Wham resiste alla #2 Quevedo.

E se nella classifica dei vinili torna in vetta The Dark Side of the Moon, nei singoli i brani di Natale occupano oltre la metà delle posizioni.

Ecco le classifiche FIMI dal 23/12/2022 al 29/12/2022.

