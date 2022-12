Classifiche di vendita FIMI settimana 50: i Pingui Tattici Nucleari ancora primi fermano “Il disco del sole” di Jovanotti alla #3

Classifica album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 50 del 2022.

Ecco le classifiche FIMI dal 09/12/2022 al 15/12/2022.

Partiamo dagli album dove la sorpresa sono i Pinguini Tattici Nucleari che, a differenza di tanti altri artisti, reggono per la seconda settimana al primo posto della classifica FIMI resistendo non solo alle possibili risalite di artisti come Shiva ma fermando anche sul terzo gradino del podio l’uscita del nuovo album di Jovanotti, Il Disco del sole.

Rientra in Top 10 l’album di Marracash grazie alla versione Deluxe dell’ultimo disco e sono in grande risalita l’album di Natale della famiglia Bocelli (+24) e di Cristina D’Avena (+30), entrambi grazie all’uscita della versione in vinile. Continua a stupire Francesco Guccini che rimane stabile alla #4.

A dieci anni dall’uscita, grazie al lancio in versione vinile, rientra in classifica L’erba cattiva di Emis Killa.

Tra le nuove entrate dei singoli troviamo Marracash alla #13 con Importante, Crisi di stato di Fedez alla #29, Ok. Respira di Elodie alla #45 e Ambra che batte Beatrice Quinta rientrando in classifica, a 28 anni dall’uscita, con T’appartengo alla #83. Quello di Beatrice è l’unico singolo di X Factor in classifica alla posizione #87.

Per la classifica vinili Shiva entra alla #1 mentre Jovanotti è fuori dal podio.

Puoi scoprire le classifiche cliccando in basso sulla voce corrispondente.