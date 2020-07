La classifica dei singoli più venduti nel primo semestre 2020 conferma l’ottimo momento della musica italiana, anche se il primo posto è per un brano internazionale.

Ghali piazza due pezzi nella Top 5 ed è buona l’incidenza dei brani che hanno partecipato allo scorso Festival di Sanremo.

Scopriamo subito le posizioni dalla #100 alla #21.

CLASSIFICA SINGOLI PIÙ VENDUTI – PRIMO SEMESTRE 2020

100 Domani Ci Passa Ludwig

99 Rossetto Random

98 Chance Shiva Feat. Capo Plaza

97 Magnifico Difetto Benji & Fede

96 I Don’t Care Ed Sheeran & Justin Bieber

95 Me Gusta Shakira & Anuel Aa

94 Say So Doja Cat Feat. Nicki Minaj

93 Que Calor Major Lazer Feat. J Balvin & El Alfa

92 Ridere Pinguini Tattici Nucleari

91 Baila Conmigo Dayvi & Victor Cardenas Feat. Kelly Ruiz

90 Courmayeur Dj Matrix, Carolina Marquez & Ludwig Feat. Gabry Ponte

89 Scacciacani Ketama126 & Massimo Pericolo

88 I Nostri Anni Tommaso Paradiso

87 È Sempre Bello Coez

86 Il Cielo Nella Stanza Salmo Feat. Nstasia

85 Rockstar Dababy Feat. Roddy Ricch

84 Nena Boro Boro, Geolier & Andry The Hitmaker

83 Lento Boro Boro Feat. Mambolosco

82 Life Is Good Future Feat. Drake

81 Enfasi Sierra

80 Ayy Macarena Tyga

79 M12ano Tha Supreme Feat. Mara Sattei

78 Marymango Ghali Feat. Tha Supreme

77 16 Marzo Achille Lauro Feat. Gow Tribe

76 Sport + Muscoli (RMX) Marracash & Luchè Feat. Lazza, Paky & Taxi B

75 Bad Guy Billie Eilish & Justin Bieber

74 Boss Bitch Doja Cat

73 Godzilla Eminem Feat. Juice Wrld

72 Gigolò Lazza & Sfera Ebbasta Feat. Capo Plaza

71 Polo Nord Massimo Pericolo Feat. Crookers & Nic Sarno

70 Piccola Stella Ultimo

69 Spigoli Carl Brave, Mara Sattei & Tha Supreme

68 Toosie Slide Drake

67 Circles Post Malone

66 Madame (L’anima) Marracash & Madame

65 Il Tuo Profumo Fred De Palma Feat. Sofia Reyes

64 Neon – Le Ali Marracash & Elisa

63 Snitch E Impicci Drefgold & Fsk Satellite

62 Yummy Justin Bieber

61 La Tua Canzone Coez

60 Ride It Regard

59 Che Poi Carl Brave

58 Dove E Quando Benji & Fede

57 Everything I Wanted Billie Eilish

56 La Mia Hit J-Ax Feat. Max Pezzali

55 Soldi In Nero Shiva & Sfera Ebbasta

54 Le Feste Di Pablo Cara & Fedez

53 Il Bacio Di Klimt Emanuele Aloia

52 Allora Ciao Shade

51 Barrio Mahmood

50 Highest In The Room Travis Scott Feat. Rosalía & Lil Baby

49 Yoshi (Remix) Machete, Dani Faiv & J-Balvin Feat. Tha Supreme, Fabri Fibra & Capo Plaza

48 Cin Cin Alfa & Yanomi Wanderlust Society

47 Lose Control Meduza, Becky Hill & Goodboys

46 Someone You Loved Lewis Capaldi

45 The Box Roddy Ricch

44 Physical Dua Lipa

43 Calmo Shiva & Tha Supreme

42 Stu Core T’apparten Rocco Hunt

41 Dilemme (Remix) Lous And The Yakuza, Tha Supreme & Mara Sattei

40 Memories Maroon 5

39 Mamacita Black Eyed Peas, Ozuna & J. Rey Soul

38 Chiasso Random & Zenit

37 Roxanne Arizona Zervas

36 Tikibombom Levante

35 Chega Gaia

34 Non Avere Paura Tommaso Paradiso

33 Pookie (Remix) Aya Nakamura Feat. Capo Plaza

32 Mediterranea Irama Wm Italy

31 Death Bed Powfu Feat. Beabadoobee

30 Andromeda Elodie

29 Fuck 3x Tha Supreme

28 Ansia No Fsk Satellite, Taxi B, Chiello_Fsk, Sapobully & Greg Willen

27 Ritmo (Bad Boys For Life) The Black Eyed Peas & J Balvin

26 Falling Trevor Daniel A

25 Tutto Questo Sei Tu Ultimo

24 Supreme (L’Ego) Marracash, Tha Supreme & Sfera Ebbasta

23 Before You Go Lewis Capaldi

22 Crudelia (I Nervi) Marracash

21 Una Volta Ancora Fred De Palma Feat. Ana Mena

