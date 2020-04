Non si ferma il Concertone e anzi, prende ancora più valore il suo messaggio, in questo momento di emergenza sanitaria e crisi finanziaria.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

di Massimiliano Longo

Zucchero “Canta la Vita”, in occasione della 50ª Giornata Mondiale della Terra

"Canta la vita" è il titolo del brano che Zucchero ha interpretato a Roma in Piazza Colosseo tratto da "Let Your Love Be Known" di Bono Vox.