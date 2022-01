I vinili più venduti in Italia nel 2021: Guidano Pink Floyd, Marracash e Harry Styles

Dopo album e singoli è giunto il momento di conoscere la classifica vinili 2021 più venduti in Italia diffusa da FIMI/GfK.

Solitamente nei 33 giri a comandare è la musica internazionale. Gli acquirenti infatti, da quando il vinile è tornato di moda, preferisce i grandi classici alle nuove uscite.

Quest’anno qualcosa sta iniziando a cambiare e la Top 20 è equamente divisa: 10 album internazionali e 10 italiani e quest’ultimi sono tutte opere uscite tra la fine del 2020 e il 2021.

In vetta, anche quest’anno, c’è The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, il vinile più venduto in Italia nell’epoca moderna. Questo disco epocale infatti tra album, vinili e singoli, dal 2010 ad oggi ha venduto oltre 600.000 copie.

Ottimi risultati poi per Marracash, Måneskin, Vasco Rossi e Blanco. Andiamo subito a scoprire la Top 20 classifica vinili 2021.